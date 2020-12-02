Kameraya yansıdı! Kavgadan korkup dolaba saklandılar! 0:00 / 0:00

DHA

Mersin'de, merkez Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde dün, 2 kişi arasında bilinmeyenle nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede tekme-tokat kavgaya dönüşünce taraflardan biri kaçarak, bölgedeki bir pastaneye sığındı.

TEZGAHIN ALTINDAKİ DOLABA GİRDİLER

DHA'da yer alan habere göre diğeri de onun ardından pastaneye girince kavga pastanede de devam etti.

Bu sırada kavgadan korkan pastane çalışanı 2 kişi, unlu mamullerin sergilendiği tezgahın altındaki malzeme dolabına saklandı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ UYANDIRDI

İş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi.