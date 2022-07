'Güldürme Beni' ikinci bölümüyle ekrana geldi 0:00 / 0:00

SHOW TV'de yapımını Bloom Medya'nın üstlendiği yarışma programı 'Güldürme Beni' ikinci bölümüyle ekrana geldi. Yarışmacılar, rakiplerini güldürmek ve kendileri gülmemek için büyük çaba harcadılar! Yarışmanın ev sahibi Demet Akbağ ve sunucu Şahin Irmak'la birlikte 'Güldürme Beni' SHOW TV ekranına neşe getirdi.

Ünlü şarkıcı Ayta Sözeri de hem sohbeti hem oyunculuğu ile yarışmanın ikinci bölüm konuğu oldu. Yarışmacılar Mustafa Üstündağ, Suzan Kardeş, Sinan Çalışkanoğlu, Ersin Korkut, Aslı Bekiroğlu, Sadi Celil Cengiz ve Nursel Köse, Demet Akbağ’ın talimatlarını yerine getirmek için her yolu denedi!

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ İSKOÇ OLDU!

Suzan Kardeş ve Ersin Korkut’un taht çalışmaları devam etti ve gözleri kapalı yaptıkları makyaj yarışmasında kıyasıya mücadele yaşandı. Doğaçlama görevlerinden birinde Mustafa Üstündağ’ın İskoç eteği ve gaydası ile yaptığı performans, rakiplerinin kahkahalarını tutmalarını zorlaştırdı!

ERSİN KORKUT'TAN DİKSİYON DERSLERİ

Sinan Çalışkanoğlu, yaptırdığı meditasyon çalışması ile rakiplerinin kahkahalarını saklayabilmelerini imkansız hale getirdi! Ersin Korkut, diksiyon dersi ile yine rakiplerine zor anlar yaşattı! Sadi Celil Cengiz bu hafta bireysel performansında rakiplerini sosyal medyadaki paylaşımları ile etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Dans performansında kendisine partner olarak Sinan Çalışkanoğlu’nu seçen Nursel Köse, kahkahalarla karşılanan gösterisine rağmen, 45 gülme puanı ile yarışmaya ilk veda eden isim oldu.

'Güldürme Beni' evinin her noktasına yerleştirilmiş kameralarla her kahkaha, her gülme tespit edilirken, yarışmacılar güldürme sayıları, gülme sayılarından çıkarılarak elde edilen sonuçlara göre değerlendiriliyor.

'Güldürme Beni', yeni bölümüyle 18 Temmuz Pazartesi 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek. Eve veda eden Nursel Köse'nin yerine üçüncü bölümde yeni bir yarışmacı gelecek.