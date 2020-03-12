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'Gülen Polis' kitapçılarda

İsveçli yazarlar Maj Sjöwall ve Per Wahlöö’nün 1960 ve 70’lerde yazdıkları on seriden oluşan Martin Beck efsanesinin yeni kitabı 'Gülen Polis' çıktı.

Gülen Polis


Modern polisiye edebiyatının mihenk taşlarından olan İsveçli yazarlar Maj Sjöwall ve Per Wahlöö’nün 1960 ve 70’lerde yazdıkları on seriden oluşan Martin Beck efsanesi Ayrıksı Kitap’tan yayımlanmaya devam ediyor.

Soğuk ve yağmurlu bir Stockholm gecesinde bir otobüste dokuz yolcu katledilir. Hayatını kaybeden yolculardan biri de polistir. Cinayet masasından olan bu polisin otobüste bulunmasının tesadüf olmadığını düşünen başkomiser Martin Beck'in yeni macerasının anlatıldığı serinin bu kitabında da koşuşturma ve takip devam ediyor.

Maj Sj&ouml;wall ve Per Wahl&ouml;&ouml;
Maj Sjöwall ve Per Wahlöö

Modern toplumun ekşi dokusuna ayna tutarken tüm dünyada sayısız polisiye yazarına da esin kaynağı olan serinin dördüncü kitabı “Gülen Polis” okuyucusuyla buluştu. Sürükleyici ve derin polisiye serilerinden biri olan bu kitapta başkomiser Martin Beck'i soğuk ve yağmurlu bir Stockholm gecesinde işlenen cinayeti çözmeye çalışacak.

 

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