Gülereş Baba Türbesi yenilendi

Hakkari Valisi Ali Çelik'in talimatları doğrultusunda Biçer Mahallesi'ndeki Gülereş Baba Türbesi, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile vatandaşların iş birliğiyle bakım ve onarımdan geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinden yenilenen türbeyi gören vatandaşlar, belediye yetkililerine teşekkür etti. Özellikle dini günlerde Hakkari halkı başta olmak üzere çevre illerden yoğun ziyaret alan Gülereş Baba Türbesi, en son 1982 yılında Camiler Derneği tarafından yenilenmişti.