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Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek fuarlarından Gulfood 2021, 21-25 Şubat tarihleri arasında Dubai World Trade Centre’da (DWTC) gıda ticareti yapan ziyaretçilerini ağırladı.

Her yıl düzenlenen uluslararası nitelikteki ticari fuarı bu yıl da 3 bini üzerinde katılımcı ziyaret etti. 160’dan fazla küresel pazardan ziyaretçilere kapılarını açan ve gıda dünyasında yer alan önemli oyuncuları ağırlayan Gulfood Fuarı’nda Chef Seasons’un ilgi gördüğü belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, Chef Seasons'ın dünya markalarıyla rekabet eden inovatif ürünlerini sergilediği kaydedildi. Chef Seasons'ın fuar boyunca Körfez ülkeleri, Güney Asya, Afrika ve Avrupa’dan ziyaretçileri standında ağırladığı belirtildi.

Öte yandan, Nusret ve dünya mutfaklarından ilham alarak hazırladığı gurme tuz, çeşni, baharat karışımları ve eşsiz soslarıyla hizmet veren Chef Seasons işbirliğinden doğan '#saltbae' markasının da Gulfood fuarında ziyaretçilerle buluştuğu bildirildi..

Chef Seasons tarafından geliştirilen ve adını Nusret’in fenomen haline gelen tuz serpme hareketinden alarak Türkiye’den dünyaya ihraç edilen #saltbae'nin, tuz, çeşni, baharat karışımları ve soslarıyla fuarın en çok ilgi gören ürünleri arasında yer aldığı kaydedildi.