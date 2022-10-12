Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı gelişme! 6 ay boyunca ulaşılamadı 0:00 / 0:00

DHA

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen, gözaltına alınıp 18 Mart'ta adli kontrolle serbest kalan erkek arkadaşı Zeinal A.'nın, adli kontrol şartı kararının, adreslerinde olmadığı ve telefonlarına ulaşılamadığı gerekçesiyle 6 ay 15 gün boyunca tebliğ edilemediği öğrenildi. DHA'nın haberine göre, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'de, kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı.

Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelip güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarıyla arama çalışması başlatıldı. Araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede, AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan'a ait ize rastlanmadı ve çalışmalar sonlandırıldı. ŞÜPHELİ ADRESLERİNDE YOK Gülistan Doku ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kaybolmasından önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşı Rusya doğumlu Zeinal A. 17 Mart 2022'de Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. 24 saat gözaltında kalıp Alanya Adliyesi'nde SEGBİS üzerinde sorgusu yapıldı. 4 saatlik sorgunun ardından Zeinal A. adli kontrolle serbest bırakıldı ve yurt dışı yasağı konuldu.

Doku dosyasında tek şüpheli olan ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçuyla 15 günde 1 imza atma şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kalan Zeinal A.'nın adli kontrol şartının adreslerinde olmadığı, telefonuna ulaşılamadığı için tebliğ edilemediği öğrenildi. Yazı adresine ulaşamadığı için Zeinal A.'nın polis merkezine gitmeyip imza atmadığı, adresinde bulunmadığı ve telefonlarının kapalı olduğu 24 Ağustos 2022'deki emniyet tutanağına da yansıdı. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, adli kontrol tebliğ yazısının 18 Mart'ta Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildiği, Alanya emniyetinin adresini bulamaması ve Zeinal A.'nın telefonlarına ulaşamadığı için tebliği yapamadığı öğrenildi. Ayrıca Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli kontrol tebliğinin Zeinal A.'ya ulaştırılması için 3 kez ayrı tarihlerde yazı yazdığı öğrenildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı ve sözlü talimatıyla adli kontrol yazısını Zeinal A.'ya 3 Ekim'de ulaştırdığı belirtildi.