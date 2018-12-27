Gülle, ekonomi gazetecileri ile ihracatçıların birbirini tamamlayan ve anlayan bir aile olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:
"Planlarımız, stratejilerimiz ve hedeflerimizden her zaman ilk haberdar olanlar olarak, yaptığımız doğru ve yanlışlarda bizlere yazılarınız ve haberlerinizle her zaman doğru alternatifleri sundunuz. Ekonomi basınının değerli temsilcileri olarak, 20 yıldır gördüğümüz tecrübeli yüzlerden mesleğe yeni başlayan meslektaşlarınıza kadar sizlerden tek beklentimiz, ihracat algısının güçlenmesine ve tüm iş dünyamızı ihracata teşvik etmemize destek olmanız."
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç de bu yılın yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada çetin geçen bir yıl olduğunu söyledi ve ekledi:
"Bu zorlu yılı üretimin gücüyle geride bırakacağız. Çünkü iş dünyası olarak 2019'da üretimin yeni kodlarını programlayarak ekonomide bambaşka pencereler açmak istiyoruz. Bunu yaparken asıl hedefimiz, Türkiye'yi yüksek faiziyle değil, üretim gücüyle çekici hale getirebilmek olacaktır. "Araçlardaki yol bulma sistemiyle anlatırsak; biz ticaretin navigasyonunda en hızlı güzergahı hesapladık. O da yerli üretim rotasıdır. Reel ekonomimizi, cari fazladan vazgeçmeden, global nefes diye nitelendirdiğimiz ihracatla büyüteceğiz.
"Haberleri yorumlamada da en büyük yardımcımız sizlersiniz. Bana göre siz ekonomiyle ilgili gelişmeleri topluma aktarırken çok önemli bir iş daha yapıyorsunuz.
"O da ekonomik aktörler ile halk arasında ortak bir dil gelişmesine, ortak bir akıl oluşmasına, tarafların birbirini anlamasına, ekonomik bilgi ve birikimin çoğalmasına zemin hazırlıyorsunuz. Ekonomi ve ticaretteki gelişmeleri küreselleşmeye bağlıyoruz ya... İşte bu küreselleşmenin en eski ve değişmez aktörü gazetecilerdir, sizlersiniz.
"Teknolojik gelişmelerin yaygınlaşması, çıkan ürünlerden kitlelerin haberdar olması hep sizinle oluyor. Ekonominin çarklarını döndüren sadece bizim üyelerimiz, yani üreticiler değildir.
"Bence ekonomin çarkını döndüren isimsiz kahramanlardan biri de ekonomi basınıdır.
"Daha da önemlisi ekonomi gazetecileri, Türkiye'nin iktisadi tarihinin güçlü ve büyük hafızasıdır."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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