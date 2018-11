Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 10. Bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Gülperi, Hasan ve Bedriye’nin Can’a sürpriz doğum günü planladığı tanıtımda Artemis babaannesinden, anne ve babasının boşanacağını öğreniyor. Gülperi, Kadir’e “Kendine iyi bak. İnşallah bundan sonra her şey istediğin gibi olur!” sözleriyle veda ederken, onları gören Şeyma’nın neler yapacağı merakla bekleniyor. İşte, Gülperi 10. bölüm 2. fragmanı...

GÜLPERİ 10. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelecek 10. bölümünde Kadir’in söyledikleri karşısında şok olan Gülperi, onu kendinden uzak tutmaya çalışır. Fakat geçmişte bıraktıklarını sandıkları her şey ortaya dökülmek zorunda kalır ve yıllar sonra ikisi de gerçek duygularıyla yüzleşir. Selen’i kurtaran Hasan, Seyit’in anlattıklarından sonra yanlış bir karar verdiğini anlar. Bedriye için okula gitmek bir işkence haline dönerken, Can ise bambaşka heyecanların içindedir. Şeyma her cephede Gülperi ve ailesine karşı savaşmaya devam eder. Onunla iş birliği yapan Yakup, Kader’i de dâhil ettiği planıyla Gülperi’yi alt etmenin yollarını arar. Hiç beklemediği bir yerden darbe yiyen Gülperi’yi ise zor günler beklemektedir.

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

GÜLPERİ 10. BÖLÜM 2. FRAGMANI

GÜLPERİ 9. BÖLÜM ÖZETİ

Gülperi 9. Bölümünde; Gülperi, uğradığı haksızlık karşısında yıkılır ve Kadir'in hayatındaki yeri ile ilgili yeni kararlar almak zorunda kalır. Kadir ise Şeyma ile geri dönüşsüz bir noktaya geldiğini anlar ve bu konuda kalbinin sesini dinlemeye karar verir. Şeyma'nın planları ise daha da acımasız olmaya başlar. Hasan, başkasına haksızlık yapmaktansa kendi canını tehlikeye atmayı göze alır ve büyük bir riske girer. Bu durum hem Gülperi’yi hem de Kadir’i etkileyecektir. Bedriye ve Can yeni düzenlerine uyum sağlamaya çalışırken, beklenmedik bir ziyaretle sarsılırlar. Hayatını düzene sokmaya çalışan Gülperi ve Kadir'in yolu yine kesişmek zorunda kalır. Gülperi, aldığı bütün kararlara rağmen Kadir’in söyledikleri karşısında kendisini yepyeni bir hikâyenin içerisinde bulacaktır.

