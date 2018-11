Gülperi, Show TV ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'da izleyicisiyle buluşuyor. Heyecan ve hüznün eksik olmadığı Gülperi dizisinde izleyiciler büyük ilgi ile takip etti. Gülperi 10. bölümün son sahnesinde Can kaçırıldı. Peki, Gülperi 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, diziye dair tüm ayrıntılar...

GÜLPERİ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gülperi 10. bölümü ile Show TV ekranlarında seyircisiyle buluştu. Gülperi 10. bölümün bitmesinin ardından dizinin sevenleri yeni bölümün fragmanın yayınlanmasını bekledi fakat henüz yayınlanmadı. Gülperi 11. bölüm fragmnaı yayınlaandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜLPERİ 10. BÖLÜM ÖZETİ

Kadir’in söyledikleri karşısında şok olan Gülperi, onu kendinden uzak tutmaya çalışır. Fakat geçmişte bıraktıklarını sandıkları her şey ortaya dökülmek zorunda kalır ve yıllar sonra ikisi de gerçek duygularıyla yüzleşir. Selen’i kurtaran Hasan, Seyit’in anlattıklarından sonra yanlış bir karar verdiğini anlar. Bedriye için okula gitmek bir işkence haline dönerken, Can ise bambaşka heyecanların içindedir. Şeyma her cephede Gülperi ve ailesine karşı savaşmaya devam eder. Onunla iş birliği yapan Yakup, Kader’i de dâhil ettiği planıyla Gülperi’yi alt etmenin yollarını arar. Hiç beklemediği bir yerden darbe yiyen Gülperi’yi ise zor günler beklemektedir.

GÜLPERİ DİZİSİ

Yapımcılığını TİMS&B Productions’un üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın yazdığı, yönetmen koltuğuna Cem Karcı’nın oturduğu Gülperi’nin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Papuçcuoğlu, Ece Sükan, Burak Dakak, Aleyna Özgeçen, Emir Özyakışır, Onur Bilge, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Tolun, Emir Çubukçu, Ezgi Gör gibi başarılı isimler yer alıyor.

