Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 12. bölüm tanıtımı yayınlandı. Hasan ve Seyit’in her yerde Can’ı aradığı heyecan dolu tanıtımda Ejder, Gülperi’yi rehin alıyor. Ejder, Cabbar’ın “Can öldü, başımız sağolsun!” sözleriyle şoke olurken, Gülperi bir terslik olduğunu hissediyor. Hasan’ın “Can!” diyerek feryat ettiği korku dolu anlar ise yürekleri ağza getiriyor.

GÜLPERİ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelecek 12. bölümünde Can’ı kurtarmak için her türlü zorluğa katlanmaya razı olan Gülperi, oğlunun başına gelenleri öğrendiğinde Ejder’den bunun hesabını sorar. Ejder ise yaptığı hatanın bedelini çok ağır bir biçimde ödeyecektir. Kadir bir yandan Gülperi’ye yardımcı olmak için çabalarken, bir yandan da ailesindeki sorunlarla ilgilenir.

Şeyma ise Gülperi’nin hayatını etkileyecek bir karar vermenin eşiğindedir. Hasan Can’ı bulmak için uğraşırken, her an annesini de kaybedebileceği gerçeğiyle yüzleşir. Bedriye ise kendini suçlu hissettiğinden Gökhan’la iş birliği yaparak Can’ın peşine düşer. Gülperi ve çocuklarının Can’ı arama yolculuğu ise hiç ummadıkları bir sonla bitecektir.

GÜLPERİ 11. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın, senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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