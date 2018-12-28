Yapımını Tims&B Productions’un, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen’in paylaştığı, Cuma akşamlarının vazgeçilmez yapımı “Gülperi” bu akşam yeni bölümüyle yine ekranlara damga vuracak.
GÜLPERİ, EYÜP'LE EVLENECEK Mİ?
Dizinin yeni bölümünde öldü bildiği kocası Eyüp'ü yedi yıl sonra karşısında bulan Gülperi şoke olacak. Çocuklarının yaşadığı büyük sevinçle sessiz kalmayı seçecek olan Gülperi bölümde, Eyüp'ün yeniden evlenme kararına da göz yumacak. Kadir’in; Eyüp'ün dönüşüyle engellerle dolu büyük aşkın sembolü olan menekşeyi Gülperi'den geri istemesi izleyenleri derinden etkileyecek. Heyecan dolu bölümde sarsılan Kadir, Gülperi'nin nikah masasına oturmaması için Eyüp'ün nasıl geri döndüğünü araştırmaya başlayacak.
YENİ BÖLÜMDE SORU İŞARETLERİ YANIT BULACAK!
Gülperi çocukları için kendisine kefen gibi gelen beyaz elbiseyi yeniden giyecek. Acaba Gülperi nikah masasında evet diyecek mi, Kadir, Eyüp'ün sırlarla dolu geçmişini öğrenebilecek mi, milyonların büyük merakla beklediği bölümde Gülperi ve Kadir'in büyük aşkı, Gülperi'nin yeniden evlenmesiyle sona mı erecek gibi sorular yanıt bulacak.
GÜLPERİ 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
GÜLPERİ 15. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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