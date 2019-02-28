Show TV'nin büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Gülperi 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, yollarını ayrılmayacak bir biçimde birleştiren Kadir ve Gülperi, artık resmi olarak evli olmalarının mutluluğunu kısacık bir süre yaşayabilirler. Onları bekleyen bambaşka sorunların içine savrulmaları çok az bir zaman alacaktır.

Hasan Eyüp’le hesaplaşmasında onun gerçek yüzünü görür ve Bedriye’yle birlikte hayatlarının en büyük darbelerinden birini alırlar. Gökhan, Seyit’in kaybının arkasındaki gerçeklerin peşine düşer.

Gülperi ve Kadir bunca zamandır birlikte aldıkları yolun sonunda, mutluluklarını artık herkese açıklamaya karar verirler. Ancak hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kalır ve bambaşka bir karar aşamasına gelmek zorunda kalırlar.

Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in, senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!