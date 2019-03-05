Hasan ve Artemis’in birlikteliğini öğrenen Kadir’in tepkisiyle herkesi şaşırttığı, Gökhan ve Hasan’ın hesaplaştığı tanıtımda Selen, Artemis’e “Savaş daha yeni başlıyor!” sözleriyle meydan okuyor. Çocuklar, Kadir ve Gülperi arasında olanları öğrenmeye çalışırken, Hasan’ın bulduğu belge tüm dengeleri değiştireceğe benziyor. Eyüp’ün sinir krizi geçirdiği anlar dikkat çekerken, yere yığılan Artemis’e neler olacağı merakla bekleniyor. İşte, Gülperi 23. yeni bölüm fragmanı...

GÜLPERİ 23. BÖLÜM FRAGMANI

Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in, senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

GÜLPERİ 22. BÖLÜM ÖZETİ

Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelen 22. bölümünde yollarını ayrılmayacak bir biçimde birleştiren Kadir ve Gülperi, artık resmi olarak evli olmalarının mutluluğunu kısa bir süre yaşayabildi. Eyüp’le hesaplaşan ve onun gerçek yüzünü gören Hasan, polise her şeyi anlatmaya karar verdi. Şeyma’nın saldırıya uğradığını öğrenen Kadir hastaneye koşarken Gülperi, Hasan’ın yanında olmak istedi. Gülperi ve Kadir’in bambaşka sorunların içine savrulmaları çok zaman almadı. Kendi planıyla saldırıya uğrayan ve mağduru oynayan Şeyma, Artemis’in isteğiyle Kadir’in evinde kalmaya başladı.

Gülperi’yle birlikte kaçmak isteyen ve onu silahla tehdit eden Eyüp, Can’ın gizlice Kadir’i aramasıyla istediğini alamadı. Gülperi’yi kurtaran ve Eyüp’ü polislere teslim eden Kadir, rahat bir nefes aldı. Gökhan ise Seyit’in kaybının arkasındaki gerçeklerin peşine düştü. Seyit’in ölümünde Eyüp’ün payı olduğunu öğrenen Hasan, Gökhan’ı kaybetme korkusuyla şimdilik susarken, Seyit’in cenazesi duygusal anlara sebep oldu. Gülperi ve Kadir bunca zamandır birlikte aldıkları yolun sonunda, mutluluklarını herkese açıklamaya karar verdi. Artemis ve Hasan’la buluşan ve ikilinin birlikte olduğunu öğrenen Gülperi ve Kadir hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldı. Gülperi ve Kadir çocuklarının mutluluğu için bambaşka bir karar aşamasına gelmek zorunda kaldı.