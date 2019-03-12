Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 24. bölüm tanıtımı yayınlandı. Anne ve babasının evlenmesini isteyen Artemis’in konuşmalarını duyan Gülperi’nin darmadağın olduğu tanıtımda, Can’ı hastaneye götüren Hasan ve Bedriye’nin başında annelerinin olmaması doktorun dikkatini çekiyor. Gülperi ve Kadir’in evlendiğini öğrenen ve öfkeden deliye dönen Hasan’ın, “Oğlum deme bana. Senin tek kıymetlin Kadir’miş. Git kocana git!” sözleri Gülperi’nin kalbine bir bıçak gibi saplanırken, Gülperi’den vazgeçmeyen Kadir, “Ancak gerçekler hepimizi iyileştirebilir Gülperi. Biz beraber olursak her şeyin üstesinden geliriz!” sözleriyle ona güç veriyor.
GÜLPERİ 24. YENİ BÖÜM FRAGMANI
GÜLPERİ 23. SON BÖLÜM ÖZETİ
Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelen 23. bölümünde Gülperi ve Kadir, evliliklerini Hasan ve Artemis’e söylemek niyetindeyken onların birlikteliklerini öğrendi. Kadir sert tepkisiyle herkesi şaşırtırken, yüzüğü çıkarıp eline bırakan Gülperi’ye kırgınlığını gizleyemedi. Eyüp’ün, Seyit’in ölümünde payı olduğunu öğrenen ve bu gerçeği Hasan’ın da bildiğini anlayan Gökhan, Hasan’dan hesap sordu. Gülperi çocukların mutluluğu için bir kez daha kendini feda ederken Kadir, evliliğini bitirmek istemedi. Birlikteliklerini herkesten gizlemek zorunda kalan Gülperi ve Kadir’i gören Artemis, Can’ı gizlice dinleyerek ikilinin evlendiğini öğrendi. Gülperi ve Kadir’in birlikteliğine engel olmak için yeni ve çok riskli bir yola giren Şeyma, planını uygulamaya başladı. Sürekli midesi bulanan ve sonunda yere yığılan Artemis, Kadir ve Şeyma’ya büyük bir korku yaşatırken; doktorun Artemis’in bulimia olabileceğini söylemesi ikiliyi şoke etti. Anne ve babasının tekrar birlikte olmasını isteyen Artemis, Kadir’i büyük bir çıkmaza sokarken, konuşmaları gizlice dinleyen Gülperi gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada okul belgelerini arayan Hasan, Gülperi’nin medeni durumunun evli olduğunu anlayınca gördüklerine inanmak istemedi.
GÜLPERİ 23. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Yönetmenliğini Şenol Sönmez’in, senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
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