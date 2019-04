Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 27. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Yaşadığı vicdan azabından kurtulamayan Hasan’ın gözyaşları içinde “Ben kendimi affedemem artık. Ben başıma gelen her kötü şeyi hak ediyorum!” sözlerinin ekrana geldiği tanıtımda gözlerini açan Kadir, herkese rahat bir nefes aldırıyor. Elini kana bulayan ve her şeyi itiraf etmek isteyen Hasan’ın hapse girip girmeyeceği merakla bekleniyor. Hasan’ın katil olan ve hapishaneden firar ederek Gülperi ve çocuklarına korkular yaşatan babası Eyüp’le aynı kaderi yaşamasından korkan Gülperi’nin, her şeyi bilen Şeyma’ya verdiği tepki gerilimi yükseltiyor. Kadir’in sağlığına kavuşmasıyla uzun zamandır bekledikleri aile sofrasına oturan Gülperi ve çocukların mutlu tablosu izleyenleri gülümsetiyor.

GÜLPERİ 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gülperi'nin yeni bölüm fragmanı büyük bir heyecanla bekleniyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gülperi'nin 28. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberlerimizden izleyebilirsiniz.

GÜLPERİ 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülperi 27. Bölümünde; Kadir, Hasan’ın silahından çıkan kurşunla yaralanır, hastanede ölüm kalım mücadelesi vermeye başlar. Gülperi bir yandan sevdiği adamın hayatıyla ilgili endişelenirken bir yandan da oğlunun hapse düşmesini önlemeye çalışır. Hasan ise kendini suçlu hisseder ve vicdan azabını polise teslim olarak hafifletmek ister. Gülperi oğlunu korumak için dünyada aklına gelmeyecek şeyleri yapar, doğrulukla annelik arasında bocalar, Hasan’ı kendi elleriyle dedesi Yakup’a emanet etmek zorunda kalır. Hasan annesinin sevdiği adamı, sevdiği kızın babasını vurduğu için kendisini affedemiyordur.

Konaktan kaçıp gerçekleri itiraf etmeyi kafasına koymuştur. Artemis babasının vurulmasıyla perişan olur. Suna olanlardan Gülperi’yi suçlayıp canından bezdirir. Şeyma ise Gülperi’nin polise verdiği ifadeden ve Hasan’ın ortada olmamasından şüphelenip işin peşine düşer ve eline Gülperi’nin aleyhine kullanabileceği büyük bir koz geçer. Herkes umutla Kadir’in ameliyatının sonuçlanmasını bekler. Amerika’da eğitim görmüş Türkiye’nin en iyi genç cerrahlarından biri şanslarına ameliyata girecek ve yüzleri güldürecektir. Ama bu cerrah Hasan ve Bedriye’nin bambaşka bir şekilde tanıştığı sürpriz bir kişidir. Bedriye’yi felakete götürecek olayların başlangıcı da bu tesadüf olacaktır. Kadir kendine gelir gelmez Hasan’ın teslim olacağını öğrenir ve onu engellemek için Gülperi’yle birlikte harekete geçer. Gülperi, Kadir sayesinde hem oğlunu vazgeçirmeyi başarır hem de bir türlü peşini bırakmayan Eyüp’ten korkmadığını ona gösterir.

Gülperi, uzun zaman sonra çocuklarıyla ve sevdiği adamla bir arada, gerçek bir aile olmayı başardıkları mutlu bir gece yaşarken, Eyüp’ün ve Şeyma’nın, bu mutluluğu bozacağı bir sabaha uyanacağından habersizdir.