Yapımını Tims&B’nin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, Show TV’nin iddialı dizisi “Gülperi”nin merakla beklenen 9. bölüm tanıtımı yayınlandı. Şeyma’nın Kadir’in eşi olduğunu öğrenen Gülperi’nin şok olduğu heyecan dolu tanıtımda Şeyma, soluğu Yakup’un yanında alıyor. Şeyma’nın “Davanıza talibim Yakup Bey!” sözleri dikkat çekerken, Yakup’un bu teklife ne cevap vereceği merakla bekleniyor. Başı belaya giren Hasan kurtulmanın yollarını ararken Kadir, Artemis’in Hasan’ı tanıdığını öğreniyor.
GÜLPERİ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
GÜLPERİ 8. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 8. bölümünde haksızlığa uğrayıp çocuklarıyla birlikte evden kovulan Gülperi, bulduğu parayı da kaptırınca Hasan, Seyit’in kendisinden istediği görevi kabul etmek zorunda kaldı. Kadir’le sorunları çözmek için elinden geleni yapan Şeyma, aralarındaki tüm iplerin kopmasına engel olamadı. Yapmadığı bir hırsızlık yüzünden suçlanmanın acısıyla baş etmeye çalışan Bedriye’nin isyanına şahit olan apartman sakini, Bedriye’nin suçsuz olduğunu anladı. Hasan’ın arkadaşı Gökhan’ın evine çocuklarla birlikte yerleşen Gülperi iş bulurken, Şeyma’nın kendisiyle ilgili planlarından habersizdi. Seyit’e borcunu ödemek için harekete geçen Hasan tahmin ettiğinden çok daha büyük bir belaya bulaştı. Kendisini Avukat Özlem olarak tanıtan Şeyma’nın; aslında Kadir’in karısı Şeyma olduğunu öğrenen Gülperi, hiç beklemediği bir gerçekle karşılaştı.
Yönetmenliğini Cem Karcı’nın senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.