Gülperi 7. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Gülperi'nin yayınlanan 6. bölümünde Hasan, öğrendiği gerçeklerin ardından annesine olan düşmanlığını bitirdi. Anne oğul birbirlerine artık sıkı sıkı sarılırken, Bedriye'nin üzerine kurulan evlilik baskısı intiharla sonuçlandı. Bedriye tecavüz olayını anltınca Hasan, Ali'den hesap sormaya gitti. Aralarında çıkan kavgada Gülperi bıçaklandı. Gülperi 7. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve Gülperi 6. son bölüm izleme linki haberimizde...

GÜLPERİ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gülperi 7. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gülperi 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

GÜLPERİ 6. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gülperi’nin 6. bölümünde Gülperi, Hasan’ın özgürlüğü ve mutluluğu için ondan vazgeçme kararı alıp, kendisini en kötü duruma yani Hasan’ı kaybetmeye hazırlamıştır. Hasan’ın ise kafasında başka bir plan vardır ve bu durum herkesin hayatını değiştirecektir.

GÜLPERİ 6. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kadir, Şeyma’nın kendisinden gizlediği her şeyi öğrendikten sonra çok sinirlenir ve yeni bir karar alır. Herkesin yaptıklarının bedeli ödemesini isteyen Kadir, gençlik anılarını hatırlamaya ve hayatında yaptığı tercihleri sorgulamaya başlar. Bedriye, üzerinde kurulan evlilik baskısına kendince kesin bir çözüm getirmeye çalışır. Gülperi hala aile olabilmek için tüm gücüyle çabalarken, bir yandan da bu uğurda çocuklarını korumak için hayatını tehlikeye sokacak bir olayla karşılaşır.

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