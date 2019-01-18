Gülperi 17. yeni bölümü bu akşam neden yok, var mı? Sorusu seyircisi tarafından merak konusu oldu. Cuma gecelerine damgasını vuran Gülperi dizisi saat 20.00'da Show TV ekranlarında oluyordu ancak dizinin yeni bölğmü bu akşam yayınlanmayacak.

GÜLPERİ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Gülperi bu akşam yayınlanması gereken 17. yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca izleyiciler dizinin son yeni bölümünün neden yayınlanmadığını merak eder oldu. Bilidniği üzere her sene yeni yıla girilirken dizilerin reklam anlaşmaları da yenileniyor. Fakat bu sene reklam anlaşmaları süreci biraz uzadı ve diziler ülkemizde 3 hafta boyunca yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı.

GÜLPERİ 17. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kaybettiği eşinin ailesi tarafından üzerine atılan iftira sebebiyle üç çocuğunu kaybetme eşiğine gelen bir annenin başından geçen olayları anlatan Gülperi dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorularının cevabı belli oldu. Gülperi 25 Ocak 2019 Cuma günü saat 20.00'da Show TV ekranlarında olacak.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Gülperi 16. Bölümünde; Eyüp’ün gelişiyle şok olan Gülperi, ona geçmişin hesabını vermek zorunda kalır ve kapatmak için uğraştığı Bedriye’nin derin yarası yeniden açılır. Ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenen Eyüp ise çıldırır ve hemen harekete geçer. Hasan ve Bedriye babalarının gelişiyle mutlu olsalar da, Can evde bir şeylerin ters gittiğini anlar. Fatma, Yakup’un yaptığı kötülükleri öğrenince beklenmedik bir karar verir. Gülperi ve Kadir’in aynı yerde oturduğunu öğrenen Şeyma ise çılgına döner. Eyüp geldiği için darmadağın olan Kadir ise pes etmez ve onun kayıp yıllarını araştırmaya devam eder. Öğrendiği gerçeklerle Gülperi ve çocukların da hayatının tehlikede olduğunu anlar. Gülperi ise çocuklarının mutluluğu ve Kadir’e duyduğu aşk arasında zor bir seçimin eşiğine gelir.