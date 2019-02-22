Gülperi'nin büyük beğeni toplayan yeni bölüm tanıtımını sevilen sanatçı Ebru Gündeş de sosyal medya hesabında paylaştı. Gündeş'in beğeniyle takip ettiği Gülperi dizisinin fragmanını paylaşmasına hayranları da büyük ilgi gösterdi.





NEFESLER TUTULDU; GÜLPERİ VE KADİR EVLENECEK Mİ?

Dizinin bu akşam yayınlanacak 21. bölümünde; özgürlüğüne kavuşan Kadir ve Gülperi'nin aşk dolu sahneleri izleyenleri mest edecek. Ekran başındakilerin haftalardır bir araya gelmesini merakla beklediği aşıkların kavuşması izleyenleri sevince boğacak. Geçtiğimiz bölümde Kadir'in evlilik teklifine Gülperi'nin evet yanıtı vermesiyle ekran başındaki milyonlar yeni bölümde aşıkların nikahlarının gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Senaryosunu Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat'ın, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği Gülperi merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam Show TV’de!

İşte Ebru Gündeş’in yeni şarkısının eşlik ettiği Gülperi Tanıtımı: