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Gülperi ve Kadir'i bekleyen sürpriz final!

Yapımcılığını TİMS&B Productions’un üstlendiği, yönetmen koltuğuna Şenol Sönmez’in oturduğu Gülperi’nin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Timuçin Esen, Tarık Papuçcuoğlu, Ece Sükan, Burak Dakak, Aleyna Özgeçen, Emir Özyakışır, Gülçin Kültür Şahin, Şefika Tolun, Ezgi Gör gibi başarılı isimler yer alıyor

Gülperi - Show TV

Gülperi’nin bu akşam ekrana gelecek final bölümünde Gülperi oğlu Hasan’ın ameliyattan çıkmasını beklerken Can’ın kaybolduğundan habersizdir.

Can’ı hiçbir yerde bulamayan Artemis ve Bedriye önce Yakup’lara sonra da hastanede Gülperi’yle bekleyen Kadir’e haber verirler. Kadir Hasan ölüm kalım savaşı verirken bir de Can’ın kaybolduğu haberini Gülperi’ye vermek istemez.

Yakup ve Kader hastanede Gülperi’yle kalırken Kadir Can’ı bulmak için harekete geçer. Bu sırada Can hiç de tekin olmayan bir adamın eline geçmiştir bile. Kadir çaresizce Can’ı ararken hastanede Gülperi’ye iyi haber gelir. Hasan’ın kurtulmasına sevinemeden Can’ın kayıp olduğun öğrenen Gülperi Kadir’in ardından Can’ı bulmak için yollara düşer. Can kurtulduğunda Gülperi için artık bir dönemin sonu gelmiştir.

Çocuklarıyla huzuru bulmanın tek yolunun her şeyden herkesten uzaklaşmak olduğuna karar veren Gülperi. İstanbul ve Kadir defterini kapatır. Foça’ya yerleşmeye karar verir. Çocuklar Gülperi’yi son kez ikna etmek için harekete geçerler ama bunu başaramayacaklarını yaşayarak öğrenirler.

Bir ay sonra Gülperi Foça’da çocuklarıyla yeni hayatına başlamışken, kendininki dahil hiç kimsenin yüreği Kadir’le ayrılmasını kabul edememiştir. Üstelik Hasan gizli gizli Artemis’le beraber yurt dışına kaçmayı planlamaktadır. Bunu öğrenen Gülperi ve Kadir belki de son kez bir araya gelirler. Onları bekleyen sürpriz finalden habersiz, kendilerinden kaçan çocuklarının peşine düşerler.

“Gülperi” bu akşam saat 20.00’de final bölümüyle Show TV’de!

 

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