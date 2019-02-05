Gülriz Sururi anılacak

Gülriz Sururi, 'Aşka, Sanata, Yaşama Dair' başlığı ile hazırlanan etkinlikte Süreyya Operası'nda anılacak. 7 Şubat Perşembe günü saat 20'deki anma etkinliğinin sunuculuğunu Selçuk Yöntem ile Zeynep Oral üstelenecek. Ayça Varlıer'ın şarkılar söyleyeceği etkinlikte Zeynep Miraç, Seçkin Selvi, Dikmen Gürün ve Aydın Engin, Sururi'yi ve tiyatro sanatına katkılarını anlatacak.

Yazar Zeynep Oral kendini sanata adayan Gülriz Sururi için şunları söyledi; "Kendini sanatın herhangi bir alanına adamak; daha iyi daha güzel bir insan olmanın, dünyayı daha adil, yaşamı daha yaşanabilir kılmanın yoludur. Gülriz Sururi yaşamını tiyatroya adamakla kalmadı aşka, hayata, çağdaş bir Türkiye'ye ve gelecek kuşaklara adadı. Sanatını yaşama, yaşamını sanata dönüştürdü. Bu nedenle Gülriz ve Engin Cezzar için ne yapsak azdır..."