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Gülşen: Demet Akalın ile aramda bir kırgınlık olamaz

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından Türk ayakkabı sektörünün yaratıcı gücünü desteklemek ve genç tasarımcıları sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenen “3. Uluslararası Ayakkabı Tasarım Yarışması” ödülleri bir otelde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu

12.10.2018 - 11:25 | Güncelleme:

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak'ın ev sahipliğinde gerçekleşen final gecesinin jürisinde Gülşen, Zeynep Üner, Edis, Mahizer Aytaş, Hakan Bahar, Mehmet Yücebaşoğlu, Tamer Yılmaz, Mehtap Elaidi, Özlem Kaya, Özgür Masur, Kaner Kıvanç, Seda Lafçı, Ezgi Apa, Emre Güven,Süleyman Orakçıoğlu, Ertuğrul Özkök, Hakan Yıldırım, İslam Şeker, Erkan Zandar, Abdulsabur Endican, Tan Erdoğdu gibi birbirinden önemliisimler yer aldı.



"DEMET İLE ARAMDA KIRGINLIK OLMAZ"

Tasarım yarışmasının jüri üyeleri Gülşen ve Edis, yarışma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beyaz kıyafeti ve güneş gözlüğü ile dikkat çeken Gülşen “Bugün farklı bir heyecan var jüri üyeliği yapacağız.Tam anlamı ile bu işin içinde olmasakda işimiz gereği tasarım ve koyafetlere özen gösteriyoruz. Farklı bir gece olacak.“ dedi.

Yakın arkadaşı Demet Akalın ile arasının açıldığı yönündeki haberlere açıklık getiren Gülşen, “Demet ile aramda bir kırgınlık yok. Sadece benim attığım mesajları Demet biraz geç gördü. Bunun sonunda böyle bir yanlış anlaşılma oldu. Demet ile aramda kırgınlık olmaz. Boşanma zaten başlı başına bir olay konuşulması gereken bunlar kimin arayıp aramadığı önemli değil. Ortada bir çocuk ve ayrı olan anne ve baba var“ dedi.

 

 

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