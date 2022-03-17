Gülşen'den eleştirilere yanıt: Ben sadece işimi yapıyorum!

"NE TEPKİSİ? BEN SADECE KONSER VERİYORUM"

Şarkıcı, "Eşiniz Ozan Bey'in herhangi bir tepkisi oldu mu peki?" sorusu üzerine de şöyle demişti: "Ne tepkisi? Dediğim gibi ben sadece konser veriyorum ve böyle de devam edecek bu."