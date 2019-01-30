Gülşen'den ikinci çocuk açıklaması

Giriş: 30.01.2019 - 09:04 | Güncelleme:  

Şarkıcı Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur Benan ile önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Ünlü şarkıcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Gülşen, “Azur Benan’ı parka getirdik. Biraz eğlendirdik. Ailece yemek yedik. Şimdi evimize gidiyoruz” dedi.

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    İKİNCİ ÇOCUK AÇIKLAMASI

    Gazetecilerin , “Azur Benan artık büyüdü. İkinci bir çocuk düşünüyor musunuz?” Sorusuna “Yok hayır, istemiyoruz” yanıtını verdi. 

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