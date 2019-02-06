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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sinema sektörüne el atıp gişe sorununu çözmesinin ardından müzik sektöründe de telif yasasının hazırlanacağı hatırlatılan şarkıcı, "Üreten tarafta olduğumuz için işin telif yasaları ile ilgili her gelişme ve her olumlu şey bizi çok mutlu ediyor. Yazan, çizen bütün arkadaşlarımızın adına da güzel tabii ki" dedi.