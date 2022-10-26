Gülşen hakkında yeni karar

ÖZÜR DİLEDİ



Gülşen, yaşananların ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım.

21 Ekim'de hakim karşısına çıkan Gülşen'in davası 21 Aralık'a ertelenmişti.