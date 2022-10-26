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Gülşen hakkında yeni karar

Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı. 21 Ekim'de hakim karşısına çıkan ünlü popçu, mahkemede Barcelona'da eğitim gördüğü oğlunu göremediğinden dert yanmıştı. Gülşen, Barcelona'ya gitmek için hazırlıklara başladı

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DHA
  • Gülşen hakkında yeni karar - Magazin haberleri

    Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan şarkıcı Gülşen, 21 Ekim cuma günü hakim karşısına çıkmıştı.
  • Gülşen hakkında yeni karar - Magazin haberleri

    Gülşen tarafından mahkemeye sunulan yazılı savunmada, yurt dışı yasağının ve her perşembe günü karakola imza verme şartının kaldırılması talep edilmişti.

    Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme, yurt dışına çıkış yasağını kaldırdı.
  • Gülşen hakkında yeni karar - Magazin haberleri

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı.

    Çolakoğlu’nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.
  • Gülşen hakkında yeni karar - Magazin haberleri

    ÖZÜR DİLEDİ

    Gülşen, yaşananların ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım.

    21 Ekim'de hakim karşısına çıkan Gülşen'in davası 21 Aralık'a ertelenmişti.
  • Gülşen hakkında yeni karar - Magazin haberleri

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