Sahneye 'Dan Dan' şarkısıyla çıkan Gülşen, art arda seslendirdiği şarkılarla adeta Kuruçeşme'yi yıktı geçti.

Gülşen, "Bu anı o kadar çok bekledim ki.. İki senedir neler çektik sizin hasretinizden... Her şey devam ediyordu ama müzik susmuştu. Şimdi ise böyle şahane bir mekanda bir aradayız. Hava çok soğuk diye bütün repertuvarı ona göre hazırladık. Asla üşümeyeceğiz, gece boyu dans edeceğiz." diyerek hem oynadı, hem de oynattı.