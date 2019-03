Yaklaşık 2 saati aşkın sahnede kalan ve dinleyicilerinin istek parçalarını seslendiren Gülşen,yaklaşık bin 500 kişilik kalabalığın saatler öncesinden doldurduğu mekanda hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü şarkıcı hayranlarını, 'Bangır Bangır' ile selamladı ve sık sık sahneden sevenleriyle sohbet etti.

Ünlü şarkıcı Gülşen sahneden hayranlarına, "Hepiniz çok güzelsiniz. Keşke benim yerimde olsanız da kendinize birde buradan baksanız. İnanılmazsınız. Her konserim de sanki ilkmiş gibi heyecanlanıyorum yine bu gece de heyecanlandırdınız beni. Bu gün sizin için en ama en güzel şarkılarımı söyleyeceğim." diyerek 'Dan Dan', 'Yatcaz Kalkcaz Ordayım', 'Bir Fırt Çek', 'Irgalamaz Beni', 'Of Of' gibi akıllarda yer etmiş şarkılarını da seslendirdi.

Enerjisi ve sahne şovlarıyla da dikkat çeken Gülşen, şarkı aralarındaki esprileriyle de geceye renk kattı.