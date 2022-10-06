Günlerden imza günü

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde “İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı.
Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Gülşen, ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti.
Tutuklanarak cezaevine gönderilen ünlü şarkıcı, ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
KARAKOLDA İMZA VERDİ
Ev hapsi kaldırılan, hakkında sadece yurt dışı çıkış yasağı bulunan şarkıcı Gülşen, bugün saat 08.30 sıralarında bir arkadaşıyla birlikte gittiği Beşiktaş Levent Polis Merkezi’nde parmak izini okutarak, imza attı.
Gülşen, parmak izini okuttuktan sonra arkadaşının aracına binerek, polis merkezinden ayrıldı.
'YARGILANMA BİTİNCEYE KADAR SAHNEYE ÇIKMAYACAK' İDDİASI
Öte yandan 16 Eylül'de İstanbul Kartal'daki mekanda sahne alması beklenen Gülşen'in konseri iptal edilmişti. Ünlü şarkıcının yargılanması bitinceye kadar sahne almayacağı konuşuluyordu. Mekan, web sitesinden konsere dair bilgileri kaldırmıştı.
3 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ
Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. Ünlü popçu, Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik sözleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.
ÖZÜR DİLEDİ
Gülşen, yaşananların ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım."
Fotoğraflar: İHA, DHA, Instagram
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