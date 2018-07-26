İHA'nın haberine göre, Ordu Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 60 bin kişilik konser ve miting alanını dolduran vatandaşlar, Gülşen’i dinlemek için izdiham oluşturdu. Konserde albümlerinden sevilen şarkılarını seslendiren Gülşen, kalabalığı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Sempatik tavırları ve sahne performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gülşen, alanı dolduran binlerce hayranına yaklaşık 2 saat boyunca unutulmaz anlar yaşattı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sevilen sanatçıya çiçek takdim etti.

Öte yandan, 2. sayfa Instagram hesabından paylaşılan görüntülerde, Gülşen'in sahnede kendisine ‘çorabını çeker misin’ diyen organizasyon sunucusunu belediye başkanına şikayet ettiği görüldü.

"Sizin altınızda hizmet veren, hiç kimseye yakışmayacak sözlerle ‘çorabını çeker misin’ diyemez bana sizin sunucunuz" diyen Gülşen, sahnede sözlerine şöyle devam etti:

"Bir sanatçının ne yapacağına saçma sapan bir sunucu karar veremez. Bir ülkeyi sanatı ve sanatçıları var eder. O yüzden saçma sapan insanlara lütfen prim vermeyelim. Başkanımıza kocaman alkışlar. Çok teşekkür ederim başkanım"

İşte o anlar:

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