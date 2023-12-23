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        Haberler Kültür-Sanat Resim Gülseren Südor'un eserleri Metrohan'da

        Gülseren Südor'un eserleri Metrohan'da

        İBB'nin Cumhuriyet'in öncü kadın ressamlarının ele alındığı seri sergilerinin ikincisi 'Gülseren Südor: Zamanlar ve Katmanlar Arasında' retrospektif sergisi 18 Şubat'a kadar Metrohan'da sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:18
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        Gülseren Südor'un eserleri Metrohan'da
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        İBB, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı kapsamında, Türk resim sanatının öncü kadın sanatçılarının eserlerine yer veren sergi serilerinin ikincisi olan “Gülseren Südor: Zamanlar ve Katmanlar Arasında” retrospektif sergisi Metrohan’da ziyarete açıldı. Türk resim sanatının önemli kadın ressamlarından Gülseren Südor’un 60 yıllık sanat hayatında bireysel ve toplumsal tanıklıklarına dayanan “Gülseren Südor: Zamanlar ve Katmanlar Arasında” retrospektif sergisi, 18 Şubat 2024'e kadar Metrohan’da sanatseverlerle buluşacak.

        Telga Südor Mendi küratörlüğünde, hazırlanan sergi kapsamında; Gülseren Südor’un kişisel, özel koleksiyonlarda yer alan 170’e yakın eseri izleyiciye sunuluyor. Küratöryel kurguda sergi toplam 7 tarihsel döneme ayrılıyor: “1965-1970: Sanatta Yolunu Bulmak İçin Araştırma Dönemi, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Öğrencilik Yılları ve Bireysel Tarihin İlk 25 Yılı”, “1970-1975: Bir Kadın, Bir Anne, Bir Sanatçı Olarak Kendini İtalya’da Aramak, Var Etmek”, “1975-1982: İtalya’dan Dönüş, Bireysel Katmanlardan Kadın Olmayı Soyup Çıkartmak ve Topluma Karşı Adeta Bir Manifesto Haline Getirmek”, “1982-1990: Varoluşun ve Kadınlığın Kutsanması, Yakın Tarihin Gölgesinde Bir Kendini Bulma Hikayesi”, “1990-2001: Sanattaki Yolunu Bulmuş, Olgunluğunun Başlangıcında Bir Sanatçı”, “2001-2015: Sanat Yolculuğunda İç ve Çekirdek Dünyaya Bakmak”, “2015-2023: Sırça Kulede Yalınlaşma”.

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        60 yıllık sanat hayatında Cumhuriyetin 60 yıllık gelişimine de tanıklık etmiş Gülseren Südor, zamanın getirdikleri ve bireysel katmanlarını işliyor, bugün hala işlemeye devam ediyor. Südor aynı zamanda eserlerinde kadınlık, kadın olma ve dönüşen kadınlık rollerine üzerine düşünüyor ve üretiyor. Son dönemlerinde yağlı boyanın yanında esas tutkusu olan tarama eserlere ağırlık veren Gülseren Südor, kendine sanat yolculuğunda tamamen kendine özgü dönemsel eserleriyle dikkat çekiyor.

        Aile koleksiyonu başta olmak üzere özel koleksiyonlarda yer alan orijinal eserlerden oluşan kapsamlı bir seçki ile hazırlanan “Gülseren Südor: Zamanlar ve Katmanlar Arasında” retrospektif sergisi, pazartesi günleri hariç her gün Metrohan’da ziyaretçilerini bekliyor.

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        #Gülseren Südor
        #Metrohan
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        #istanbul büyükşehir belediyesi
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