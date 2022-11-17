Gülsin Onay piyano resitali ENKA'da



ENKA Sanat, 23 Kasım Çarşamba akşamı dünyaca ünlü piyanist, devlet sanatçısı Gülsin Onay’ı ağırlıyor. Onay, Haydn’ın ışıklı ve neşeli, Mendelssohn’un ise derin ve etkileyici romantizm döneminden çeşitlemeleri ile Chopin’in en severek çaldığı Ballade, Sonat ve Polonez adlı eserlerinden oluşan bir program ile dinleyenleri müziğin olağanüstü dünyasında birleştirmeye hazırlanıyor.

Onay, resitalinde yer vereceği genç yeteneği şu sözlerle anlatıyor: “ENKA Vakfı’nın destekleri ile 'Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde Masterclass’ımıza katılan ve hepimizin beğenisini, sempatisini kazanan Yaman Öner, pek çok ödülün yanı sıra son olarak İstanbul’da gerçekleşen '4. International Piano Competition (IPC)'da birincilik elde etti. 23 Kasım’da ENKA Oditoryumu’ndaki bu özel konsere tüm dostlarımı beklerim."