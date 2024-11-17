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        Haberler Gündem Politika Gültekin Uysal yeniden genel başkan | Son dakika haberleri

        Gültekin Uysal yeniden genel başkan seçildi

        Demokrat Parti'nin 15. Olağan Kongresi'nde Gültekin Uysal, bin 208 delegeden 765'inin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 16:37 Güncelleme: 17.11.2024 - 16:37
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        Gültekin Uysal yeniden genel başkan
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        Demokrat Parti'nin 15'inci Olağan Kongresi, "Söz yeniden milletin" sloganıyla yapıldı. İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun'un birkaç gün önce katılmayacaklarını açıkladığı kongrede gerginlik yaşandı.

        Divan başkanı, genel başkan adaylığı için İlay Aksoy adına toplanan imzalardan bazılarının imza atan delegelerce geri çekildiğini söyledi. Bazı imzaların ise geçersiz sayıldığını açıkladı. Bunun üzerine gerginlik yaşandı.

        KONGREDE GERGİNLİK ÇIKTI

        Adaylığı kabul edilmeyen Aksoy, "Biz darbe yaptınız, bu parti böyle değil. Yazıklar olsun" diye tepki gösterdi. Aksoy'u destekleyenler ile diğer partililer arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından yapılan seçimde, 1208 delegeden 778 delege oy kullandı. 765 oy alan Uysal, yeniden genel başkanlığa seçildi. 13 delegenin oyu ise geçersiz sayıldı.

        Teşekkür konuşması yapan Uysal, "Güzel bir günü hep birlikte yaşadık. İrademizi perçinledik, gönül birlikteliğimizi perçinledik, akıl birlikteliğimizi perçinledik. Bu büyük ülkenin yeniden tarihini değiştirmek, yeni bir tarih yazmak adına bir irade koydunuz. Hepinize müteşekkirim. 'Söz yeniden milletin' diye çıktığımız bu süreçte millet adına söz söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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