9 yıl önce golden cinsi köpeklerini kaybeden Tina Marcum Denlinger "Corgi köpeğimiz için bir arkadaş arıyorduk. Onu gazetedeki bir ilandan bulduk. Etrafı ondan hoşlanmayan bir köpek sürüsü ile çevriliydi. Eşim onu kucağına alıp bizimle eve geleceğini söyledi" dedi.