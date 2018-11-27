Ticaret Bakanlığının "Gümrük Genel Tebli̇ği̇'nde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dair Tebli̇ğleri" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, AB menşeli olmayan ve tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde, veterinerlikte kullanılan mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri, belirtilen gümrük müdürlüklerine ilave olarak İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek.

Bakanlığın bugün yayımlanan diğer tebliğleriyle İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, ithali yasak oyun alet ve makineleri, pil ve akümülatörler, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları ile bazı tekstil eşyalarının serbest dolaşıma giriş işlemleri konusunda da yetkilendirildi.

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