Gümrük işlemlerinde yeni dönem

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geleneksel gümrükleme yöntemindeki birçok aşamaya son vererek ithalatta varış öncesi gümrükleme uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek, "Yeni uygulamamızla deniz yoluyla gelen eşyanın gümrükleme işlemlerinin eşya henüz Türkiye Gümrük Bölgesine gelmeden tamamlanması ve taşıma aracından tahliye edilen eşyanın doğrudan liman sahasını terk etmek üzere sahibine teslimi sağlanacaktır." ifadesini kullandı.
Pekcan, yazılı açıklamasında, gümrük işlemlerinin basitleştirilmesine, bürokratik süreçlerin azaltılmasına ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmaların çok çeşitli alanlarda devam ettiğini kaydetti.
Günümüzde gümrük işlemlerinin ticaretin önünde bir set olarak değil, bir geçiş noktası olarak tasarlanması gerektiğine işaret eden Pekcan, geleneksel yöntemde, gümrük işlemlerinin tamamlanabilmesi için öncelikle eşya ve taşıt aracına ait özet beyanın tescil edildiğini, taşıt aracının gelişinden sonra özet beyanla ilişkilendirilmiş varış bildiriminin yapıldığını ve ardından eşyanın taşıttan boşaltılarak geçici depolama yeri veya antrepoya konulduğunu hatırlattı.
Pekcan, daha sonraki aşamada ise eşyanın ithalatı için serbest dolaşıma giriş rejimi veya dahilde işleme rejimine ya da ilgili diğer bir rejime yönelik beyanname tescil edildiğini, sonrasında ise beyannamenin işlemlerinin ikmal edilip eşyanın beyan sahibine teslim edilmesi sürecinin adım adım izlendiğini ifade etti.
Bakanlık olarak hızlı ve kolay gümrük işlemleri ihtiyacına cevap vermek üzere geleneksel gümrükleme yönteminde yer alan birçok aşamaya son vererek ithalatta varış öncesi gümrükleme uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten Pekcan, şunları kaydetti:
"Yeni uygulamamızla deniz yoluyla gelen eşyanın gümrükleme işlemlerinin eşya henüz Türkiye Gümrük Bölgesine gelmeden tamamlanması ve taşıma aracından tahliye edilen eşyanın doğrudan liman sahasını terk etmek üzere sahibine teslimi sağlanacaktır. Varış öncesi gümrüklemeyle eşyanın özet beyanının tescil edilmesinin hemen ardından ithalat beyannamesi tescil edilebilmesi ve beyannamenin işlemlerinin eşya henüz Türkiye Gümrük Bölgesine gelmeden önce bitirilmesi sağlanarak ithalat sürecindeki başlangıç ve bitiş noktası arasındaki mesafeyi oldukça kısaltmış olduk."
"Uygulama dış ticareti kolaylaştıracak"
Projenin pilot uygulamasının 16-18 Ekim'de Tekirdağ Asyaport Limanı'nda, sanayici bir firmanın deniz yoluyla konteyner içinde gelen eşyasının serbest dolaşıma sokulması işleminde başarıyla tamamlandığını bildiren Pekcan, gümrük tarihinde ilk defa uygulanan yöntemle anılan firmaya eşyasının kolay ve hızlı bir şekilde teslim edildiğini aktardı.
Pekcan, uygulamanın temel amacının belirli güvenlik ve başarı ölçütlerini karşılayan sanayici ve ihracatçı firmalar için girdi niteliği taşıyan ham madde ve ara malların zamanında üretim sürecine sokulması olduğunun altını çizerek, "Bu sebeple uygulama, bir yandan serbest dolaşıma giriş rejimi yoluyla ara mal tedarik eden sanayicilerimizin, diğer yandan dahilde işleme rejimi yoluyla ara mal temin eden ihracatçılarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek ve dış ticareti kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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