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Gümrük kapılarından 1 milyonu aşkın yolcu geçti

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinde gümrük kapılarından toplam 1 milyon 126 bin 761 yolcu geçişi sağlandığını açıkladı

Gümrük kapılarından 1 milyonu aşkın yolcu geçti
HABERTURK.COM

Ticaret Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye sınır kapılarından Kurban Bayramı iznini ülkemizde geçirmek isteyen vatandaşlarımızın giriş çıkışlarının hızlı ve konforlu bir şekilde gerçekleştirebilmesi için gümrük personellerimizle birlikte yoğun bir mesai programı gerçekleşmiştir.

Bu kapsamda sınır kapılarımızdan 22 Haziran 02 Temmuz tarihleri arasında 111 bin 689 araç giriş ile birlikte 611 bin 71 yolcu ülkemize giriş yapmıştır. Aynı tarihler arasında toplamda 83 bin 326 araç çıkışı ile birlikte 515 bin 690 yolcu çıkışı gerçekleşmiştir.

Kurban Bayramı boyunca toplamda 195 bin 15 araç giriş çıkışı gerçekleşirken 1 milyon 126 bin 761 yolcu giriş çıkışı olmuştur.

Kurban Bayramı tatili boyunca en çok kullanılan gümrük kapımız 52 bin 30 yolcu aracı ile 214 bin 44 vatandaşımızın giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı olmuştur.

Yoğunluğu en fazla olan kapılarımızdan Habur Sınır Kapısı 55 bin 358 yolcu ve 8 bin 179 yolcu aracı, Sarp Sınır Kapısı ise 153 bin 677 yolcu ve 8 bin 351 yolcu aracı, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü’nde ise 27 bin 995 yolcu ve 1 bin 709 yolcu aracı, Dilucu Gümrük Müdürlüğü’nde ise 31 bin 851 yolcu ve 4 bin 773 yolcu aracı ile işlem sağlanmıştır. Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı kara sınır kapılarımızdan toplam 77 bin 515 yolcu ve 7 bin 943 yolcu aracı giriş çıkış işlemi gerçekleşmiştir.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda en yoğun gün 2 Temmuz Pazar günü olurken 6 bin 992 araç girişi gerçekleşmiştir. Avrupa’ya açılan bu kapımızda bayram boyunca günlük ortalama 4 bin 730 araç girişi olurken 19 bin 459 yolcumuzda giriş yapmıştır.

Bakanlık olarak Kurban Bayramı vesilesi ile tatilini ülkemizde geçirmek için gelen vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin rahat bir işlem sürecinden geçmeleri için yoğun bir mesai altında çalıştığımızı bundan sonra da kapılarımızda titizlikle çalışmalarımızın devam edeceğini belirtmek isteriz."

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