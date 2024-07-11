Gümrük Muhafaza ekipleri 230 bin paket kaçak sigara ele geçirdi

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen operasyonda, gümrük müdürlüğüne gelen konteyner, risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında mercek altına alındı.

Riskli değerlendirilen konteynerde demir kaplamalarla sabitlendiği görülen kolileri açan ekipler, içerisinde beyan harici yabancı bandrollü kaçak sigara gizlendiğini tespit etti.

Olayla ilgili İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.