Gümüş, Reddit kullanıcılarının toplu alımları sonrası son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü

Gümüş fiyatları birden fırladı

Sosyal medya ağı Reddit üzerinden yapılan çağrılar sonrası gümüşe talep arttı. Gümüşün onsu sabah saatlerinde yüzde 10 artışla 2013'ten bu yana ilk kez 30 doları aştı.

Daha önce sosyal medya üzerinden büyük piyasa fonlarına karşı bu tür yönlendirmeler ile çok sayıda küçük yatırımcı, büyük yatırımcıların itibar etmediği zarardaki GameStop şirketinin hisselerine yönelmişti.

Zarar etmekte olan bilgisayar oyunları perakende satış zinciri GameStop'un hisseleri son iki haftada yüzde 1700 arttı.

Hisse fiyatlarındaki artışlar aynı zamanda, büyük miktarlarda yatırım yapan hedge fonları farklı pozisyon almaya zorluyor.

Bu kez çok sayıda küçük sermayeli alıcının yöneldiği Avustralya'daki bir dizi görece küçük maden şirketinin hisseleri büyük değer kazandı.

Argent Minerals, Boab Metals ve Investigator Resources şirketlerinin hisseleri yüzde 15 değer kazandı.

Kıymetli madeni para satışı yapan internet siteleri de gümüş paralara talebin görülmemiş düzeylere fırladığını tedarikte zorlandıklarını söylüyorlar.

Küçük alıcılar dev yatırımcılara karşı

Son zamanlarda sosyal medya forumlarında haberleşen küçük sermayeli alıcılar, kitlesel olarak büyük Wall Street fonlarının ilgi göstermediği hisselere yöneliyor, dev yatırımcıların büyük kayıplara uğramasına yol açıyorlar.

Gümüş fiyatlarını fırlatan gelişme de böyle başladı.

Reddit adlı sosyal medya platformundaki Wallstreetbets forumunda bazı kullanıcılar gümüş piyasasının büyük ölçüde manipüle edilen bir piyasa olduğunu, gümüş fiyatlarının artmasının büyük Wall Street fonlarını sarsacağını savundular.

Çok paylaşılan bir paylaşımda Reddit kullanıcısı RocketBoomGo herkesi gümüş hisseleri almaya çağırırken, "Kazancı düşünün. Kazanç umurunuzda değilse, bunu yaparken mahvedebileceğiniz JP Morgan gibi bankaları düşünün" diyordu.

Foruma katılan başkaları, topluca gümüşe yönelmenin, daha önce destekledikleri GameStop'un karşısında yer alan başka yatırımcıların işine yarayabileceğini söyleyerek karşı çıktılar.

GameStop hisselerine küçük yatırımcıların yönelişi de yine büyük kurumsal yatırım fonlarına bir isyan olarak görülmüştü.

Fakat büyük yatırımcıların çoğunun itibar etmediği zarardaki bir oyun şirketi olan GameStop'tan farklı olarak gümüş piyasası geçen yıl güçlü bir büyüme göstermişti.

GameStop bilgisayar oyun mağazaları zinciri zarar ediyordu

Melvin büyük kayba uğradı

Sosyal medya üzerinden piyasalara hücum hareketinin şu ana kadar en azından bir Wall Street firmasına zarar verdiği anlaşılıyor.

Yatırım fonu şirketi Melvin Capital'ın Ocak ayı içinde yüzde 53 kayba uğradığı yolunda haberler yayımlandı.

Bununla birlikte Reuters ajansının haberine göre, şirket Ocak ayının son günlerinde yatırımcılardan gelen yeni sıcak para sayesinde yıl başındaki varlıklarına kıyasla kayba uğrasa da kısmi bir rahatlama yaşadı.

Melvin Capital, beş ay önce 5 dolara kadar düşen GameStop hisselerinin daha da düşeceğini öngörmüştü.

Oysa sosyal medya platformu Reddit üzerinden haberleşen küçük yatırımcıların kitlesel satın almasıyla GameStock hisseleri Cuma günü itibariyle 325 dolara kadar yükselmişti.

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