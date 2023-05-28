Gümüşhane Seçim Sonuçları 2023: Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu Kazandı?

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Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere tekrardan sandıklara gitti. 14 Mayıs’ta sonuçlanmayan seçimlerin ikinci turu için 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Oy sayımına geçilmesi ile beraber YSK tarafından yayın yasağı kaldırıldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Gümüşhane başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Gümüşhane Cumhurbaşkanı seçimi sonucunda son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Gümüşhane seçim sonuçları ile il genelinde son durum

Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kalkması ile 28 Mayıs 2023 Gümüşhane Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 80.44 seçime katılım oranı tespit edilirken saat 19:10 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 98.9 oldu. Gümüşhane Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 59.972 oyla yüzde 78.68 - Kemal Kılıçdaroğlu: 16.251 oyla yüzde 21.32 aldı.

Gümüşhane 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 59.972 oyla yüzde 78.68

Kemal Kılıçdaroğlu: 16.251 oyla yüzde 21.32

İLK TURDA NELER OLMUŞTU?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 58.267 oyla yüzde 74.42 - Kemal Kılıçdaroğlu: 15.598 oyla yüzde 19.92 oy oranı elde etmişti.

