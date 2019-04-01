Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti, Gümüşhane´de merkez ilçe ve Kelkit ilçe belediyesini kazandı. AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen, seçimi kazanırken, Çimen´in rakibi olan MHP adayı Sabri Varan ise ikinci sırada yer aldı.



4 İLÇE EL DEĞİŞTİRDİ



AK Parti'li Ahmet Kanat'ın yönettiği Kürtün ilçesini, MHP´li Enver Şen, AK Parti'li Nidai Köroğlu´nun yönettiği Torul'u, MHP´li Evren Evrim Özdemir, AK Parti'li Yavuz Altıparmak´ın yönettiği Şiran'ı, MHP´li Mutlu Özel ve AK Parti'li Şerif Aygün´ün yönettiği Köse´yi de, MHP´li Turgay Kesler kazandı.



Resmi olmayan sonuçlara göre, Gümüşhane'de kazanan parti ve belediye başkanları şöyle:



AK Parti:



Gümüşhane: Ercan Çimen



Kelkit: Aziz Nas



MHP:



Kürtün: Enver Şen



Torul: Evren Evrim Özdemir



Şiran: Mutlu Özel

Köse: Turgay Kesler