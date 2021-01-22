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Gümüşhane'de alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi

Gümüşhane'de bacanın tutuşması sonucu çıkan yangında bir ev tamamen yandı. 2 saatlik yoğun çalışma sonucu söndürülen yangında can kaybı meydana gelmemesi teselli oldu

Gümüşhane'de alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi
AA

Kent merkezindeki Hacıemin Mahallesi'nde, Hasan ve Recep Özcan kardeşlere ait evin bacası gece saatlerinde tutuştu. Bacanın tutuştuğunu fark eden Hasan Özcan, annesi ve diğer yakınlarını dışarıya çıkardı.

Özcan'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekipler, çatıdaki otların da etkisiyle hızla büyüyen yangını yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından güçlükle kontrol altına aldı.

AA'nın haberine göre; olayda can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

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