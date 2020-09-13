Gümüşhane'de drone destekli maske denetimi başladı

AA

Kentte Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbir ve yasakların uygulanmasına ilişkin denetimler Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğünce halkın yoğun olarak kullandığı işlek noktalarda sürüyor.Denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde drone yardımıyla maske ve sosyal mesafe denetimi yapmaya başladı.Ekipler denetimlerde maske kurallarına uymayan vatandaşları ikaz ederken, maske takmayan kişilere de idari para cezası uyguladı.Öte yandan, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgiye göre, pandemi süresince kent merkezinde yapılan uygulama ve denetimlerde 315 kişiye maske kullanmamaktan, 182 kişiye de emre aykırı davranıştan olmak üzere toplamda 497 kişiye 354 bin 480 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.Polis ekiplerinin yoğun cadde ve noktalarda drone ile maske ve mesafe denetimini sürdüreceği kaydedildi.