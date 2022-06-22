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Gümüşhane'de hamam kalıntısına 'kültür varlığı' tescili

Gümüşhane'de mesire alanında yer alan, defineciler tarafından tahrip edilen ve 200 yıllık olduğu değerlendirilen hamam kalıntısı, Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nca 'kültür varlığı' olarak tescillendi. Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayanlar, yapının restore edilerek turizme kazandırılmasını isterken, muhtar Arzu Ay da "Hamamın çevre düzenlenmesi yapılarak, restore edilmesini istiyoruz" dedi

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DHA
  • Gümüşhane'de hamam kalıntısına 'kültür varlığı' tescili

    Gümüşhane'ye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde oturanlar, mesire alanında bulunan tarihi yapı kalıntılarının incelenmesi için valiliğe başvuruda bulundu.

     
  • Gümüşhane'de hamam kalıntısına 'kültür varlığı' tescili

    DHA'nın haberine göre Valilik ve Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nca yapılan incelemelerde yaklaşık 200 yıllık olduğu değerlendirilen hamam kalıntısı yapılara koruma kararı alındı.
  • Gümüşhane'de hamam kalıntısına 'kültür varlığı' tescili

    Bölge kurulunca 'kültür varlığı' olarak tescillenen yapının restore edilerek turizme kazandırılmasını isteniyor.
  • Gümüşhane'de hamam kalıntısına 'kültür varlığı' tescili

    Hamamın kent genelinde çokça rastlanılan yapı olmadığını kaydeden tarihçi-yazar Serhat Doğan, "Karşıyaka mesire alanı olarak bilinen bölgede bir hamam kalıntısı mevcut. Umumi bir hamam değil, burası bir şahıs hamamıdır. Gümüşhane genelinde çokça rastlanılan bir yapıt değil. Günümüze kadar gelen nadir bir yapıdır.
  • Gümüşhane'de hamam kalıntısına 'kültür varlığı' tescili

    Buna benzer bir yapı Gümüşhane´nin Çamlı köyünde de vardı. İkinci defa mesire bölgesinde karşılaştık. Bu tarz yapıtları genellikle Osmanlı döneminde zengin aileler, kendi yerleşkeleri için kullanıyordu. Özellikle ev, fırın alanı, avlu ve hamamdan oluşan bir konak kültürünün günümüze kadar uzanan bir yansımasının kalıntıları mevcuttur" diye konuştu.

     
  • Gümüşhane'de hamam kalıntısına 'kültür varlığı' tescili

    Karşıyaka Mahallesi muhtarı Arzu Ay da defineciler tarafından tahrip edilen hamam kalıntısının restore edilmesini istediklerini belirterek, "Mesire alanında bulunan hamam koruma altına alındı ancak biz yapıtın bilinmesini istiyoruz. 
  • Gümüşhane'de hamam kalıntısına 'kültür varlığı' tescili

    Tescillediği muhtarlığımıza yazıyla belirtildi. Biz hamamın olduğu alana çevre düzenlenmesi yapılmasını ve hamamın restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.
  • Gümüşhane'de hamam kalıntısına 'kültür varlığı' tescili
  • Gümüşhane'de hamam kalıntısına 'kültür varlığı' tescili
  • Gümüşhane'de hamam kalıntısına 'kültür varlığı' tescili
  • Gümüşhane'de hamam kalıntısına 'kültür varlığı' tescili
  • Gümüşhane'de hamam kalıntısına 'kültür varlığı' tescili
  • Gümüşhane'de hamam kalıntısına 'kültür varlığı' tescili
  • Gümüşhane'de hamam kalıntısına 'kültür varlığı' tescili
  • Gümüşhane'de hamam kalıntısına 'kültür varlığı' tescili

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