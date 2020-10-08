Gümüşhane'de tabiat parkında kaçak avlanan kişilere para cezası uygulandı

AA

Sahada kaçak avlanmaya yönelik faaliyet yürüten ve bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri, Torul ilçesine bağlı Dağdibi köyüne bağlı Kürtmezarı Yaylası'nda kaçak avlanma ihbarı üzerine harekete geçti.

Torul İlçe Jandarma Komutanlığından da destek alan ekipler, avcıları takibe aldı.

Ekipler, kaçak avcıları suçüstü yakaladı. Avcıların yanında bulunan ve vurulup parçalanmış yaban keçisi ile S.K, S.E.K, E.E, Ş.A. ve O.K'ye ait 4 ruhsatsız av tüfeğine el koyuldu.

Ekipler, kaçak avcılara kişi başı 6 bin 290'ar liradan toplamda 31 bin 450 lira idari para cezası uygulandı. Yaban keçisini vurduğu bildirilen S.K'ye ise 27 bin 777 lira tazminat cezası olmak üzere toplamda 59 bin 227 lira para cezası verildi.

Öte yandan, kaçak avcıların takibi ve suçüstü yakalandığı anlar, DKMP ekiplerinin kameralarına yansıdı.