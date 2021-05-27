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Gümüşhane'deki 40 gözeli Tomara Şelalesi ilgi görüyor

Doğu Karadeniz'de 40 ayrı gözeden doğarak oluşan Tomara Şelalesi, normalleşmeyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor

Gümüşhane'deki 40 gözeli Tomara Şelalesi ilgi görüyor
AA

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyünde, 40 noktadan doğan suyun 15 metre yükseklikten akarak birleşmesiyle oluşmasından dolayı yörede kırk gözeler olarak adlandırılan Tomara Şelalesi, Gümüşhane il merkezine 130, ilçe merkezine ise 14 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

AA'nın haberine göre 2001 yılında tabiat parkı ilan edilen bölgedeki şelalede, doğal güzelliği seyretmek isteyen ziyaretçiler için cam seyir terası da bulunuyor.

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nda, ziyaretçiler için piknik ve restoran hizmeti de sunuluyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle eskiye oranla ziyaretçi sayısında büyük düşüş yaşanan Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nda normalleşme sonrası sıcak havanın da etkisiyle ziyaretçi yoğunluğu bekleniyor.

Tabiat parkında 1 Haziran sonrası için tedbirler alınarak sezon hazırlıkları tamamlandı.

"CİDDİ ANLAMDA ULUSAL TUR REZERVASYONLARI ALMAYA BAŞLADIK"

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı İşletmecisi Baki Kara, her yıl 14 Nisan'da Tomara Şelalesi'nde turizm sezonunun başladığını söyledi.

Şelalenin eşsiz güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirten Kara, kontrollü normalleşme döneminde şelaleyi ziyaret eden az sayıda ziyaretçinin bölge illerinden geldiğini anlattı.

Kara, akan su sesinin adeta terapi etkisi yaptığını, misafirlerin ayaklarını buz gibi suya sokarak rahatlamayı tercih ettiklerini kaydetti.

Tomara Şelalesi'nin konum itibariyle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kesiştiği bir noktada yer aldığına dikkati çeken Kara, şunları söyledi:

"Pandemiden önce sezon sonu itibarıyla yıllık ziyaretçi sayımız 200 bin civarındaydı. Salgının etkisiyle ziyaretçi sayımız geçen yıl üçte bire düştü. Kısmi normalleşmeyle hizmet verdik ama arzu ettiğimiz ziyaretçi sayısına ulaşamadık. Bu yıl için beklentimiz büyük. 2019'da yakaladığımız 200 bin ziyaretçi sayısına 1 Haziran sonrası beklenen normalleşmeyle yeniden ulaşmak istiyoruz. Tur firmalarımız gelmeye başladı. Ciddi anlamda ulusal tur rezervasyonları almaya başladık. Normalleşme ile beklentimiz bu yıl 200 bin ziyaretçinin üstüne çıkmak. Çok sayıda ziyaretçiyi tedbirlerle alanımızda misafir etmeyi hedefliyoruz."

"İNŞALLAH SALGIN SONRASI BURASI YENİDEN İNSANLARLA DOLACAK"

Tomara Şelalesi'ne görmeye gelen Hüseyin Mercan da İstanbul'da yaşadığını ancak geçen yıldan bu yana memleketi Şiran'da kalarak zamanını burada geçirdiğini belirtti.

Tomara Şelalesi'nin ciddi manada ziyaretçi alan bir turizm alanı olduğunu aktaran Mercan, "İnsan burada huzur buluyor. Suyun olduğu yerde bereket var. Ülkenin bir çok noktasından çok sayıda ziyaretçi geliyor. Şu an kalabalık değil. İnşallah salgın sonrası burası yeniden insanlarla dolacak" ifadelerini kullandı.

Hollanda'da yaşayan ve eşiyle ilk defa Tomara Şelalesi'ne gelen 61 yaşındaki Sedat Soyan da Kapadokya'ya giderken uğradığı şelalenin güzelliğinden etkilendiğini dile getirdi.

Zorlu bir süreci geride bırakmak için doğada gezinmenin kendileri için çok iyi olduğunu ifade eden Soyan, "İnşallah bu kısıtlamalar kalkar, hayat normale döner ve insanlar rahatlar. Memlekete turist lazım" diye konuştu.

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