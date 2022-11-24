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Gümüşhane ve Çorum'da şehit öğretmen ailelerinin '24 Kasım' hüznü

DHA

Gümüşhane ve Çorum'da şehit öğretmen ailelerinin '24 Kasım' hüznü


Sinan UÇARYusuf ÇINAR/ GÜMÜŞHANEÇORUM, (DHA)TUNCELİ'de PKK'lı teröristlerce kaçırılıp aracı yakılarak şehit edilen 8 aylık sınıf öğretmeni, Gümüşhaneli Necmettin Yılmaz'ın (23) ailesi, evlatlarından ayrı 6'ncı 'Öğretmenler Günü'ne hüzünle giriyor. Batman'da karne dağıttıktan sonra evine gittiği sırada terör saldırısında şehit olan 7 aylık müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın (22) Çorumlu ailesi de kızları olmadan geçirecekleri 5'inci 24 Kasım'ın üzüntüsünü yaşıyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı Mahallesi'nde görev yapan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye gittiği sırada Tunceli-Pülümür kara yolunda PKK'lı teröristlerce yolu kesildi; aracı yakılarak kaçırılıp, daha sonra da şehit edildi. Gümüşhaneli Necmettin Yılmaz'ın acılı ailesi, evlatlarından ayrı 6'ncı `Öğretmenler Günü'nü buruk geçiriyor.
Şehit oğlunu dualarla anan Hamit Yılmaz, "Gaziantep'te şehadet şerbeti içen öğretmenimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Yüreğimiz aynı sızıyla sızladı. Necmettin öğretmen gibi onu da rahmetle yad ediyorum. Annesine, babasına sabrı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlara katılan güvenlik güçlerimizin Allah ayağına taş değdirmesin, muzaffer etsin inşallah. Allah kimseye böyle bir evlat acısı yaşatmasın. Anneye, babaya en büyük üzüntülerden biri evlat acısı, bu acıya katlanmak çok zor. Tüm öğretmenlerimizin de şehit öğretmen Necmettin Yılmaz gibi evlatlar yetiştirmelerini temenni ediyorum" dedi.
'BENİM GİBİ ACILARI HİÇ DİNMEYECEK'
Anne Gülay Yılmaz da "Gaziantep'teki öğretmenimizin alçakça şehit edilmesine çok üzüldüm. Ailesinin neler hissettiğini çok iyi anlıyorum. O da benim evladım. Annesine, babasına, sevdiklerine Allah'tan sabır diliyorum. Başları sağ olsun. Benim gibi acıları hiç dinmeyecek. Allah onlara dayanma gücü nasip eylesin. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Hiçbir zaman çocuğumun 'Öğretmenler Günü'nü boynuna sarılıp yüz yüze kutlayamadım. Oğlum başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" diye konuştu.
AYBÜKE'SİZ 5'İNCİ 24 KASIM
Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtımının ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın yaralandı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olan Yalçın'ın Çorumlu ailesi, kızları olmadan geçirdikleri 5'inci 24 Kasım´ın hüznünü yaşıyor.
'ALLAH BU TÜR ACILARI BİR DAHA YAŞATMASIN'
Kızını kabri başında anmak için Çorum'a gelen Sadık Yalçın, Gaziantep'te teröristlerin roketli saldırısında öğretmen Ayşenur Alkan'ın şehit oluşuyla yüreklerinin bir kez daha sızladığını belirterek, "Çocuğum olmadan 5 yıldır 'Öğretmenler Günü'nü maalesef yalnız anmak durumundayız. Son hain saldırılarda öğretmenlerimiz şehit edildi. Onlara Allah'tan rahmet, ailelerine, çocuklarına, başsağlığı diliyorum, Türk milletinin başı sağ olsun. Allah bu tür acıları bir daha yaşatmasın. Bu güzel ülkemizin seveni olduğu kadar maalesef sevmeyeni de çok. Ülkede huzur güven ortamı istemiyorlar ama Türk milleti güçlü bir millettir. Askeriyle, polisiyle, ülkemiz çok güçlüdür. Gerek Cumhurbaşkanı'mız gerek İçişleri Bakanı'mız gerekse diğer tüm yetkililerimiz, bu tür olaylara gerekli müdahaleleri anında yapıyorlar" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane
2022-11-24 09:59:00

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