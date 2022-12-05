Gümüşhane'deki kazada ölen üniversiteli Seda'nın cenazesi memleketine gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane'deki kazada ölen üniversiteli Seda'nın cenazesi memleketine gönderildi

DHA

Gümüşhane'deki kazada ölen üniversiteli Seda'nın cenazesi memleketine gönderildi


Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'de Zigana Dağı Geçidi'nde kontrolden çıkıp, takla atan otomobilde hayatını kaybedenn Seda Karataş´ı (18) Torul´da öğrenim gördüğü meslek yüksekokulundaki arkadaşları ile gezintiye çıktığı belirtildi. Karataş´ın cenazesi, memleketi Hatay´a uğurlandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Torul ilçesi Zigana Dağı Geçidi'nde meydana geldi. Trabzon'dan Gümüşhane istikametine giden Emir Can Aykın yönetimindeki 29 AAR 228 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Devrilen otomobildeki sürücü ile Özlem Oran, Hatice Karanlık, Seda Karataş, Umut Küçüköner ve Yasin Küçüköner yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Seda Karataş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kazada ölen Seda Karataş´ın Torul´da öğrenim gördüğü Torul Meslek Yüksekokulu´ndaki arkadaşları ile gezintiye çıktığı sırada kaza geçirdiği belirtildi. Otopsi işlemleri ardından cenazesi ailesine teslim edilen Karataş´ın, Hatay´da toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane Sinan UÇAR
2022-12-05 15:53:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) GÜMÜŞHANE - ZİGANA DAĞI&#039;NDA OTOMOBİL TAKLA ATTI 1 ÖLÜ, 5 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GÜMÜŞHANE - ZİGANA DAĞI'NDA ...
Zigana Dağı'nda otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Zigana Dağı'nda otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı
Gümüşhane'de engellilere ücretsiz hizmet veren bakımevi faaliyetlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Gümüşhane'de engellilere ücretsiz hizmet veren ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.