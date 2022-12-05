Gümüşhane'deki kazada ölen üniversiteli Seda'nın cenazesi memleketine gönderildi

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Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'de Zigana Dağı Geçidi'nde kontrolden çıkıp, takla atan otomobilde hayatını kaybedenn Seda Karataş´ı (18) Torul´da öğrenim gördüğü meslek yüksekokulundaki arkadaşları ile gezintiye çıktığı belirtildi. Karataş´ın cenazesi, memleketi Hatay´a uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Torul ilçesi Zigana Dağı Geçidi'nde meydana geldi. Trabzon'dan Gümüşhane istikametine giden Emir Can Aykın yönetimindeki 29 AAR 228 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Devrilen otomobildeki sürücü ile Özlem Oran, Hatice Karanlık, Seda Karataş, Umut Küçüköner ve Yasin Küçüköner yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Seda Karataş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, kazada ölen Seda Karataş´ın Torul´da öğrenim gördüğü Torul Meslek Yüksekokulu´ndaki arkadaşları ile gezintiye çıktığı sırada kaza geçirdiği belirtildi. Otopsi işlemleri ardından cenazesi ailesine teslim edilen Karataş´ın, Hatay´da toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane Sinan UÇAR

2022-12-05 15:53:22



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