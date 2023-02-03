Gümüşhane´de 'tefeci' operasyonu: 23 gözaltı



Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE´de, polis ekiplerinin tefecilik yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde; suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 2 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile çok sayıda senet, mermi ve fişek ele geçirildi; 23 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyon anları, polis kamerasına yansırken, şüphelilerin de emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

2023-02-03 16:59:49



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