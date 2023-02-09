Otomobil almak için gittiği Hatay'da depremde öldü

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Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)-GÜMÜŞHANE'den Hatay'a ikinci el otomobil satın almak için giden Onur Yılmaz (20), depremde konakladığı otelin enkazında kalarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlere, Hatay'da konakladığı otel odasında uykusunda yakalanan Gümüşhaneli Onur Yılmaz, enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Depremden 1 gün önce ikinci el otomobil satın almak için Hatay'a gittiği öğrenilen Yılmaz, yarın Gümüşhane'de defnedilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

2023-02-09 13:47:37



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